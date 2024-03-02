Çarkçıların efendisi Özgür, Bay Kemal'i bile solladı! Bedelli askerlik çıkışı elinde patladı

Genel başkan olmadan önce ön seçimi destekleyen ancak partinin başına geldikten sonra ön seçimi kaldıran, milletvekiliyken İslam'a “ortaçağ zihniyeti” dediği halde geçtiğimiz hafta Meclis'te ayet okuyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir çarka daha imza attı. 2018’de bedelli askerliğin Meclis’ten geçmesi için canla başla çalışan Manisa’daki mitinginde büyük çark etti. Milliyetçilik edebiyatı yapmaya kalkan CHP Genel Başkanı, bedelli askerlik yapan vatandaşları zan altında bırakan açıklamalar yaptı, aynı zamanda kendisiyle de büyük çelişki yaşadı.

Bedelli askerlik yapan vatandaşların ülkesini sevmediğini ima eden Özel şunları söyledi:

“Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz.”

2018’de bedelli askerliği destekledi

2018 yılında CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Özel, yaptığı açıklamada kalıcı bedelli askerlik uygulamasının Meclis’ten geçmesi gerektiğini belirtmişti.

O dönem sosyal medya hesabından da açıklama yapan Özgür Özel şunları yazmıştı:

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“Bedelli askerlik uygulamasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Muazzam bir yığılma ve beklenti var ancak 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı, hakkaniyetli ve doğru bir düzenleme yapamadılar.”