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Ekonomi

Çarklar yeniden dönmeye başladı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın 11 Mayıs’ta fabrikalarda mesailerin başlayacağını açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan işletmelerde dün 1.5 ay sonra çarklar yeniden dönmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:29:00 -
Çarklar yeniden dönmeye başladı

Kısıtlama boyunca İçişleri Bakanlığı genelgesinde olan sektörlere ilave olarak il müdürlükleri ve sanayi odalarıyla koordineli bir biçimde 16 bin 900 firma üretimlerini sürdürdü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamaları doğrultusunda dün de tüm ana otomotiv fabrikaları tekrar faaliyetlerine başladı. Bazı tekstil firmaları da açılmaya başlarken, coronavirüs salgını nedeniyle market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durdurarak geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) de dünden itibaren kapılarını açtı. Belirlenen hijyen kurallarına uyularak faaliyet gösterecek AVM’lerde, tüketiciler de hem bireysel hijyenlerine hem de sosyal mesafeye uyum sağlayarak alışverişini yapabilecek.

 

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