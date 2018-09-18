Çarklar dönüyor üretim yükseliyor

Algı operasyonları ve manipülasyonlara rağmen sanayide üretim yükselişini sürdürüyor. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ilk sanayi üretimi verileri beklentilerin çok üzerinde artarak ikinci çeyrekteki güçlü büyümenin yavaşlasa da devam edebileceğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı. Arındırılmamış sanayi üretimi de yıllık bazda yüzde 7,9’luk yükselişle piyasa beklentisi olan yüzde 2,7’nin çok üzerinde artış gösterdi.

BÜYÜME TAHMİNLERİNİ OLUMLU ETKİLEDİ

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 ile tahminler doğrultusunda bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye’de, sanayinin çarklarının yılın üçüncü çeyreğinin başında da dönmeye devam ettiğini gösteren veriler, yılın geri kalanı için büyümeye ilişkin tahminleri de olumlu etkiledi. Verileri değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu oranların piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Varank, yılın 7 ayında sanayi üretimindeki artışın yüzde 7,3 olduğunu ve bu oranın geçen senenin aynı dönemine göre daha yüksek ve güçlü bir performansa işaret ettiğini vurgulayarak, “Böylelikle sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyümüştür. Gelen veriler sanayimizin finansal saldırılara karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü bir kez daha göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

“PROAKTİF YAKLAŞIM İZLİYORUZ”

Sanayi sektörünü ülke ekonomisinin “bel kemiği” olarak tanımlayan Varank, şunları kaydetti: “Sektördeki tüm gelişmeleri çok yakından takip ediyor, olası risk ve fırsatlara karşı proaktif bir yaklaşım izliyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme, yüksek katma değerli üretimle mümkündür. Bakanlık olarak ülkemiz ekonomisinde bu yapısal dönüşümün yönlendiricisi ve sıkı takipçisi olacağız. ‘Yüksek katma değerli sanayi’, ‘yerli ve milli üretim’ ve ‘milli teknoloji’ önceliklerimiz, bu dönüşümde başarının temel taşları olacaktır.”

611 BİN KİŞİYE İŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4’e çıktı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2’si tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 7,2’si inşaat, yüzde 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. İşsizlik oranı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 10,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 64 bin kişi artışla 3 milyon 315 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE GELİRLERİ ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı ile ocak-ağustos dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 70,3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31,5 yükselerek 76,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 5,8 milyar, ocak-ağustos döneminde de 50,8 milyar lira açık verdi.