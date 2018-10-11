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Cari işlemler dengesi belli oldu

Cari işlemler dengesi ağustosta 2.59 milyar dolar fazla verdi.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:39
Cari işlemler dengesi belli oldu

Bir önceki yılın Ağustos ayında 923 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında  2.592 milyon ABD doları fazla verdi. Foreks'in anketinde beklenti cari işlemler dengesinin 2,5 milyar dolar fazla vereceği yönündeydi. Cari işlemler dengesi en son 2015 Eylül ayında 218 milyon dolar fazla vermişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, on iki aylık cari işlemler açığı 51.125 milyon ABD dolarına geriledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (*) ise, bir önceki yılın Ağustos ayında 2.438 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 5.109 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.065 milyon ABD doları azalarak 1.284 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon ABD doları artarak 4.627 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 461 milyon ABD doları tutarında artarak 3.693 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 67 milyon ABD doları artarak 675 milyon ABD doları olmuştur.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 60 milyon ABD doları azalarak 737 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.786 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Bu gelişmede, yurtiçinde yerleşiklerin yurtdışında
yaptığı yatırımlardaki 821 milyon ABD doları artış ile yurtdışı yerleşiklerin yurtiçinde yaptığı yatırımlardaki 965 milyon ABD doları azalış etkili olmuştur.

Portföy yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 36 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 666 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurtiçi bankaların yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 24 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 10.371 milyon ABD doları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 284 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 2.210 milyon ABD doları ve 5 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 133 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:39
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