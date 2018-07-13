Cari açık sorununa neşter vurulacak

BUĞRA KARDAN

Hükümet cari açık sorununa çözüm bulmak için yeni tedbirleri devreye sokacak. 57 milyar 600 milyon dolara varan açığı frenlemek için ihracatı artırmaya, ithalatı azaltmaya, dış ticareti daraltmaya odaklanılacak. Bu tedbirleri önemli gören ekonomistler, üretimde Ar-Ge ile inovasyonun ön planda tutulması; ihracat birim fiyatının artırılması gerektiği konusunda hemfikir.

ARTIŞ DOĞAL

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kerem Alkin, Türkiye’nin üretken bir ekonomi olduğunu kaydederek, “Halen imalat sanayimizin yüzde 70’i ithal hammmaddeyle imalat yapıyor. Bu ortamda cari açığın artması gayet doğal” dedi.

Cari açık sorununa karşı alınacak önlemlere işaret eden Alkin, şu önerileri sundu: “Kısa vadede ılımlı bir büyüme periyoduna girilebilir. Yüzde 3-4 gibi bir büyüme ortamında üretim yavaşlayacağı için ithalat azalır, ihracat artar.

Uzun vadede ise hammadde ve aramalı ithal etmek yerine üretmek, katma değerli ürün üretip satma yoluna gidilebilir. Ki bu da ihracatın kilogram birim fiyatını artırmayı gerektiriyor. Biz rekabet ortamından ötürü ihraç ürünlerini çok uygun fiyata satıyoruz. Şu anda 1999’un fiyatlarıyla ihracat yapamıyoruz. Yapsak ihracat gelirimiz 230 milyar doları bulur. Ama 170 milyar dolar gelir elde etmekle yetiniyoruz. Arada 60 milyar dolar var. Yani artık ihracatın miktarı gibi değerini de artırmaya önem vermemiz gerekiyor.”

İHRACAT BİRİM FİYATI ARTIRILMALI

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Emre Alkin de hammadde ve aramalı üretimi ile ihracat kilogram birim fiyatının artışının cari açığı gerileteceğini dile getirdi. İthalata gümrük duvarları koyularak, ihracatın artırılamayacağını vurgulayan Alkin, “Bu duvarların yerine ihracat tutarını artıracak yöntemler ele alınmalı” tavsiyesinde bulundu.

Alkin, ayrıca “Cari açık sorununu aşmak için radikal kararlar almak, önemli tedbirlere başvurmak gerekiyor. Bu tedbirlerin başında marka, tasarım, Ar-Ge ve inovasyona önem vermek, katma değerli ürün üretip ihraç eden sanayicilerin maliyetleri minimize etmek bulunuyor” ifadelerini kullandı.

ENERJİ DIŞI İTHALATA YÖN VERİLEBİLİR

Ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras ise cari açığın ithalat ve ihracat rakamlarıyla yakından ilgili olduğuna dikkat çekti. Uras, “İthalatın enerji bölümü kontrolümüz dışında artıyor. Ama enerji dışı ithalata yön verebilme imkânına sahibiz” diye konuştu. Türkiye’nin ihracata büyük önem verdiğinin altını çizen Uras, “Şu aşamada ekonominin mevcut imkanlarıyla üretebildiğini dışarıya satmak önemli. Bu arada uzun dönemde yatırım politikalarıyla önce ithal ettiğimiz başlıca ürünleri içeride üretmek, daha sonra da dış pazarda talebi olan malların üretimine geçmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Uras, yeni yönetimin cari açığı küçültmeye yönelik çalışmalarının ve finansmandaki tıkanıklığı açmalarının ekonomi politikalarına destek olacağını sözlerine ekledi.