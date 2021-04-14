Cari açık beklentilere paralel geldi

Beklenti 2 milyar 600 milyon dolardı. 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 786 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bunda şubatta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara varması, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar yükselerek 1 milyon 171 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesi etkili oldu. Şubatta altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 466 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın aynı ayında 2 milyar 442 milyon dolar fazla oluşmuştu.