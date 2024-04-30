Cargill ile Tekgıda-İş Sendikası arasında TİS imzalandı

İmza törenine Cargill Türkiye adına İnsan Kaynakları Direktörü Murat Boğahan, Gıda Çözümleri Fabrika Operasyonları Direktörü Mustafa Cem Bilge, Gıda Çözümleri Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalıgil ile TÜGİS Genel Sekreteri Altay Özgür, Nazalı Danışmanlık İş Hukuku Partneri Avukat Nazif Karataş ve Avukat Buket Rona katıldı. Konuyla ilgili Cargill Gıda Çözümleri Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalıgil, “308 çalışanımızı ilgilendiren TİS görüşmelerini çalışanlarımızı memnun edecek koşullarda noktalamış olmaktan mutluyuz” diye konuştu. Tekgıda-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre iyi kazanımların elde edildiği” belirtildi.

Sendika heyetinde ise Genel Başkan Mustafa Türkel, Genel Sekreter İbrahim Ören, Genel Mali Sekreter Ali Bükülmez, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, Genel Eğitim Sekreteri Engin Öz, Endüstriyel İlişkiler ve Toplu İş Sözleşmesi Koordinatörü Avukat Nilgün Çelik Türkmen, Endüstriyel İlişkiler ve Toplu İş Sözleşmesi Koordinatörü İzel Erdoğan Kılınç ve işyeri temsilcileri Hüseyin Serin, Zafer Kayabey ve Şenol Önsüz yer aldı.

Gıda bileşenleri, biyoendüstriyel ürünler ve hayvan beslenmesi alanında Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya’daki tesislerinde üretim yapan ve İstanbul ve Ankara ofisleriyle hizmet veren Cargill’in Türkiye’de 750 çalışanı bulunuyor.