Çaresi kalmadı! Putin bakın kimden yardım istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 19'uncu gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Financial Times ve The New York Times'ın haberlerine göre Rusya, Çin'den askeri ve ekonomik yardım istedi. Financial Times'a göre Moskova Çin'den Ukrayna'da kullanmak için askeri malzeme talep etti.

Gazetenin haberindeki adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Rusya'nın Çin'den işgalin başından beri askeri malzeme istediğini belirtti. Ancak yetkililer ne tarz malzemelerin istendiğini belirtmedi. Habere göre Çin yardım etmeye hazırlanıyor olabilir.

New York Times'taki bir başka habere göre, yine Amerikalı yetkililer, Rusya'nın Çin'den tarihi yaptırımların etkisinin üstesinden gelmek için yardım talep ettiğini söylüyor.

Çin bu zamana kadar Rusya'nın işgal mevzusunda tarafsız kalmaya çalıştı. Financial Times ve New York Times'taki haberlerin yayımlanmasının ardından, Çin'in ABD Büyükelçiliği savaşın kontrolden çıkmasının önüne geçmek için çaba gösterildiğini kaydeden bir açıklama yaptı. Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu'ya göre, Ukrayna'daki durum aslında endişe verici. Sözcü Pengyu, "Şu an ana öncelik artan gerilimi önlemek veya hatta kontrolden çıkmasını önlemek" dedi.

Rus Maliye Bakanı, yaptırımların Moskova'nın yabancı bankalarda 300 milyar dolar değerinde altın ve dolara erişmesini engellediğini itiraf etti.