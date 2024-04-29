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Spor Cardiff City'den Erol Bulut kararı!
Spor

Cardiff City'den Erol Bulut kararı!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 19:25:00 -
Cardiff City'den Erol Bulut kararı!

Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran ve sezon başında sürpriz bir kararla Cardiff City'nin başına geçen Erol Bulut, bir sezonluk sözleşmeye imza atmıştı.

BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ

BBC'de yer alan habere göre Cardiff City ile bu sezon iyi işlere imza atan Erol Bulut, takım sahibi Vincent Tan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erol Bulut'un performansından mutlu olan Vincent Tan, 49 yaşındaki teknik adamla yeni bir sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Vincent Tan, sezon başında EFL yönetiminin verdiği ceza nedeniyle sadece boştaki oyuncuları alan ve kiralık olarak takviye yapabilen Cardiff City ile iyi işler yaptığını düşündüğü için çok yıllı bir sözleşme imzalamak istiyor ve görüşmeler de son noktaya geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

49 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Cardiff City'nin başında 49 resmi maça çıkan Erol Bulut bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 23 mağlubiyet alırken maç başına 1.39 puan ortalaması tutturdu.

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