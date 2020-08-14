Cardi B'nin yeni hedefi Diriliş Ertuğrul! Türkler çılgınca çağrı yaptı

Türk dizilerine ilgi duyan ABD'li şarkıcı Cardi B, takipçilerinden yeni dizi tavsiyesi istedi. Türk takipçileri ise 'Diriliş Ertuğrul'u mutlak suretle izlemelisin' şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Türk dizisi Muhteşem Yüzyıl'ı paylaşan Cardi B, diziyi çok başarılı bulduğunu ve takipçilerinin yeni dizi önermesini istedi.

Takipçileri ise net bir şekilde tarihi dizi olan ve ünü dünyaya yayılan Diriliş Ertuğrul'u ABD'li şarkıcıya önerdi. Cardi B'nin Osmanlı tarihini gerçekçi bir şekilde anlamasını isteyen takipçileri, en iyi seçenek 'Diriliş Ertuğrul' yorumlarını yaptı.

Genelde transfer döneminde adı Türk takımları ile anılan futbolcuların paylaşımlarına Türk bayrakları ile yanıt verilerek 'Come to Türkiye' çağrısı yapan yapılıyordu. Bu kez ABD'li ismin paylaşımlarına Türk bayrakları ile cevap veriliyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi dünyada büyük ilgi görüyor

Diriliş Ertuğrul dünyada büyük bir üne kavuşmuş durumda. Tarihi dizinin namı Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Türkmenistan hatta Brezilya'ya kadar uzanıyor.