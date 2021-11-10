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Siyaset 'Çapsızlığın fotoğrafı' diyerek paylaştı! Alpay Özalan: İşbirlikçi Kemal Kılıçdaroğlu
Siyaset

'Çapsızlığın fotoğrafı' diyerek paylaştı! Alpay Özalan: İşbirlikçi Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği "Kanal İstanbul" mektubunu ayakta alkışlayan CHP'li milletvekillerini eleştirdi. O anların fotoğraf karesini paylaşan Kılıçdaroğlu'nun mesajını alıntılayan Özalan, "İşte çapsızlığın fotoğrafı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 23:58:00 - 2021-11-11 00:19:35
'Çapsızlığın fotoğrafı' diyerek paylaştı! Alpay Özalan: İşbirlikçi Kemal Kılıçdaroğlu

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine "Kanal İstanbul"a ilişkin mektup gönderdiğini söyledi. Konuşması, CHP'li vekiller tarafından ayakta alkışlanan Kılıçdaroğlu, o anları Twitter hesabından paylaştı.

'Rezil mektubu ile övünüyor'

Kılıçdaroğlu'nun mesajını alıntılayan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanına tepki gösterdi. Özalan, "İşbirlikçi Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükelçilerden yardım istediği ve Türkiye'ye düşmanlık yaptığı rezil mektubuyla övünüyor." dedi.

'Çapsızlığın fotoğrafı'

Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayanlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özalan, şu tespitte bulundu:

"CHP'li milletvekilleri de utanmadan ayakta alkışlıyor. Ezikliğin, vatan ve millet düşmanlığının, çapsızlığın fotoğrafı!"

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