  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çapraz ateş açılan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı ağır yaralandı

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:08:31 -
Çapraz ateş açılan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı ağır yaralandı

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İsmail Yiğiter’in kullandığı ve içinde eşi Hatice ve kızı Hamide Yiğiter’in bulunduğu 43 LG 339 plakalı otomobile, Gediz-Uşak kara yolu Yenikent Kavşağı’nda 5 kişi tarafından silahlarla çapraz ateş açıldı. Saldırıda otomobile çok sayıda mermi isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Yiğiter yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yiğiter’in eşi ve kızının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Olay ardından kaçan ve saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler İ.M., R.M, E.M., R.G. ve B.G. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.


Öte yandan, silahlı saldırının sebebinin ise şüphelilerden İ.M’nin oğlu K.M’nin geçen yıl bıçakla öldürülmesiyle ilgili olduğu iddia edildi. Cinayetin, silahlı saldırıda ağır yaralanan Hamide Yiğiter’e sarkıntılık yapıldığı iddiasıyla işlendiği ileri sürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komutanları esir alındı! Son bilgileri paylaştılar: BAE destekli güçler darbe gerçekleştirdi
Dünya

Komutanları esir alındı! Son bilgileri paylaştılar: BAE destekli güçler darbe gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiği bil..
Bu çağrıyı PKK’lı terörist değil, bir milletvekili yapıyor! Pençe-Kartal Harekatı için o ülkeye seslendi
Siyaset

Bu çağrıyı PKK’lı terörist değil, bir milletvekili yapıyor! Pençe-Kartal Harekatı için o ülkeye seslendi

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, ABD'ye seslenerek, Türkiye'nin Irak'ta operasyon gerçekleştirmesinin "kabul edilmemesi" gerektiğin..
Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar
Teknoloji

Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar

ABD merkezli askeri analiz dergisi National Interest, Polonya ile ilgili gündemi sarsan yeni bir gelişme ortaya attı. Filosunu F-35’lerle gü..
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı