Çapa moturu bozulan Nurettin amcanın yardımına belediye ekipleri koştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 68 yaşındaki Nurettin Çakıroğlu'nun bozulan çapa moturunu, belediye ekipleri tamirciye götürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının "Geniş Ailem Projesi kapsamında, Karamürsel ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Nurettin Çakıroğlu'na yardım eli uzatıldı.

Çapa motoru bozulduğu için toprağını kazamayan Çakıroğlu için İstanbul'da oturan torunu Ahmet Taha Çakıroğlu, Büyükşehir Belediyesinden sosyal medya aracılığıyla yardım istedi.

Ekiplerin kısa sürede ulaştığı Nurettin Çakıroğlu'nun çapa motoru tamirciye bırakılırken, temel ihtiyaçları için de alışveriş de yaptı.

- "Çok mutlu oldum"

Çakıroğlu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bazı ihtiyaçlarını giderme şansları olmadığını belirtti.

Bahçesine sebze ektiğini vurgulayan Çakıroğlu, "Çapa motoru bozulunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yardım talebinde bulunduk. Ekipler hızlı bir şekilde bize ulaştı. Buraya kadar geldiler. İhtiyaçlarımızı başka türlü çözemezdik. Büyükşehir Belediyesi, çok güzel hizmetler sunuyor. Çok mutlu oldum. Hepiniz özveriyle çalışıyorsunuz, bütün bir ekip olarak, başta başkan olmak üzere. Bu bir ekip işi çünkü dirayetli hükümetler olunca hizmetler çok daha farklı oluyor." ifadelerini kullandı.