Çapa Fen Lisesi taban puanı, yüzdelik dilimi kontenjanı 2021 | Çapa Fen Lisesi yüzdelik dilimi kaçtan başlıyor?

İstanbul liseleri arasında en başarılı lise olarak Çapa Fen Lisesi listenin üst sıralarında yerini almakta. LGS sınavına girecek öğrencler bir yandan LGS sınavına hazırlanırken diğer yandan da liselerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Çapa Fen Lisesi 2021 kaç puanla öğrenci alacağı hem öğrenci hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki Çapa Fen Lisesi taban puanı kaç? 2021 Çapa Fen Lisesi kontenjanları nedir? Çapa Fen Lisesi 2021 yüzdelik dilimi kaçtan başlıyor?