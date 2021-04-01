Çapa Fen Lisesi taban puanı, yüzdelik dilimi kontenjanı 2021 | Çapa Fen Lisesi yüzdelik dilimi kaçtan başlıyor?
İstanbul liseleri arasında en başarılı lise olarak Çapa Fen Lisesi listenin üst sıralarında yerini almakta. LGS sınavına girecek öğrencler bir yandan LGS sınavına hazırlanırken diğer yandan da liselerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Çapa Fen Lisesi 2021 kaç puanla öğrenci alacağı hem öğrenci hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki Çapa Fen Lisesi taban puanı kaç? 2021 Çapa Fen Lisesi kontenjanları nedir? Çapa Fen Lisesi 2021 yüzdelik dilimi kaçtan başlıyor?
Çapa Fen Lesesi 2021 yüzdelik dilimi kaç? LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları otomatik olarak yapılmıştı. Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri 2021 ne olur? Lise taban puanları en çok da İstanbul için merak ediliyor. İstanbul’da en başarılı liseler arasında yer alan Çapa Fen Lisesi 2021 taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanları LGS’ye hazırlanan öğrenciler tarafından arattırılıyor.
Çapa Fen Lisesi Taban-Tavan Puan Bilgileri2019-2020 Yılı Taban Puan: 492,39 Yüzdelik Dilim: 0,25. Çapa Fen Lisesi kontenjan durumu 170 olarak açıklandı.
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