Canva rakibi Kittl 11,6 milyon dolar yatırım aldı: Hesaplama aracı, kullanışlı bir arayüz! Resmen duyurdular

Tasarım dünyasının en popüler çözümleri arasında yer alan Canva'yı geçtiğimiz dönemlerde pek çok kez sizlere aktarmıştık. Canva'nın rakibi konumunda yer alan bir tasarım aracı olarak hizmet veren Kittl, yeni bir yatırım aldığını duyurdu.

Kittl tarafından aktarılan bilgilere göre girişim, A serisi yatırım turunda 11,6 milyon dolar yatırım aldı. 11,6 milyon dolarlık A serisi yatırım turu, Left Lane Capital liderliğinde gerçekleşti. Yatırım turuna, Left Lane Capital haricinde ise Speedinvest, Intercom kurucu ortağı Des Traynor, daha önce Bebo'da CEO olarak görev alan Shaan Puri ve başka melek yatırımcılar da katıldı.

Hatırlatmak gerekirse Kittl, 2021 yılının Ekim ayında 1,9 milyon dolarlık bir tohum yatırım da almıştı. Alınan 11,6 milyon dolarlık yeni yatırım ile birlikte Kittl'ın bugüne kadar aldığı toplam yatırım ise 13,5 milyon dolara ulaştı. 2020 yılında Nicolas Heymann ve Tobias Saul tarafından Berlin'de kurulan girişim, ilk etapta Heritage Type markası ile karşımıza çıkmıştı.

Tohum yatırım almasının ardından ise isim değişikliğine giden ve yoluna Kittl ismi ile devam eden girişim, oldukça kolay bir şekilde tasarımlar oluşturulmasına olanak tanıyor. Pro isimli ücretli bir abonelik seçeneğine sahip olan Kittl'ın ücretsiz olarak kullanılabildiğini de ekleyelim.

Kittl ile birlikte logo, etiket, t-shirt, poster, kart veya sosyal medya içerikleri için tasarımlar oluşturmak mümkün. Kullanıcılarının hızlı ve kolay bir şekilde tasarım yapabilmelerine odaklanan Kittl, sade, hesaplama aracı ve kullanışlı bir arayüze sahip. 2022 yılında kullanıma sunulan Kittl ile şu ana kadar 1 milyon fazla tasarım yapıldı.

Yaptığı açıklamalarda ilerleyen dönemde yapay zeka ve makine öğrenimi ile ilgili çalışmalarını artıracaklarını belirten Kittl kurucu ortağı ve CEO'su Nicolas Heymann, yeni çözümleri Kittl'a dahil edeceklerini de aktardı.