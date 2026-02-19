Cansuyu'ndan Ramazan seferberliği: Mazlumların sofrasına bereket olacaklar!

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da Ramazan yardımlarına başlayan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yurtiçi başta olmak üzere dünyanın neresinde insani kriz yaşanıyorsa o bölgelerde de yardımlarını artırarak devam ettirecek.

Emanetler Gerçek Muhtaçlara Ulaştırılıyor

Kuruluşunun 21. yılına giren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlara el uzatmayı sürdürürken Gazze, Arakan, Keşmir ve Sudan gibi ağır insani krizlerin yaşandığı bölgelerde de yardım seferberliğini yoğunlaştıracak. Cansuyu’nun en baştaki ilkesi ise hayırseverlerin emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştırmak olarak belirledi.

Mustafa Köylü: İnsanların Yüzlerini Güldürmeye Devam Edeceğiz

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, 2026 yılı Ramazan ayında yapacakları çalışmaları açıkladı. Türkiye içerisindeki muhtaç insanlarımıza da yardımların dağıtılmasına başlattıklarını söyleyen Mustafa Köylü, insani krizlerin yaşandığı bütün coğrafyalarda yaraları sarabilmek için büyük çabalar gösterdiklerini açıkladı. Köylü, “Sudan’dan da ve Somali’de de yeni insani krizler çıkarmaya başladılar. Biz her yerde olmak zorundayız. Arakan’da hâlâ mezalim devam ediyor, oradaki kardeşlerimizi de unutmak mümkün değildir. Şu anda dünyanın en fakir ülkelerinde ve bölgelerinde yardım çalışmalarımız sürüyor; İnşallah Ramazan boyunca insanların yüzlerini güldürecek çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Gazze Hiç Unutulmayacak

Yüzyılın insanlık dramının yaşandığı Gazze’de Cansuyu’na ulaşan bütün yardımları dağıttıklarına dikkat çeken Köylü, bugüne kadar yüzlerce tır filosunu gönderdiklerini ifade etti. Olayların başladığı 7 Ekim’den bu yana her gün sıcak yemek, ekmek ve içme suyu başta olmak üzere Cansuyu Lojistik merkezlerinde gıda ve her türlü hijyenik ve sağlık ürün yardımların aralıksız devam ettirdiklerini dile getiren Köylü, bölgeye ulaştırılmak üzere yeni tır filosu hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı. Ramazan süresince dernek hesaplarına ulaşan fitrelerin büyük bir kısmını da Gazze’de dağıtacaklarını belirten Köylü, bunun için özel bir önem göstereceklerini kaydetti.

Mazlumlyarın Ve Mağdurların Yüzleri Gülecek

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Ramazan ayı öncesi de emperyalistler tarafından işgal ve katliam alanlarının genişleyerek devam ettiğine dikkat çekerken kriz bölgeleri olarak işaret edilen Sudan, Yemen, Arakan ve Keşmir gibi bölgelerde de gıda başta olmak üzere Ramazan yardımlarının dağıtılmasına başlandığını ifade etti. Arakan’daki mezalim altında yaşayan mazlum kardeşlerin unutulmadığını, Sudan’da başlatılmış olan yardım çalışmalarının da artırılarak devam ettiğini söyleyen Köylü, dünyanın en fakir ülkelerinin ve insanlarının bulunduğu Sahra altı bölgelerde de yardımların sürdürüldüğünü dile getirdi. Köylü “Ramazan ayı boyunca insanların yüzlerini güldürecek projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Her Yerde İftar Sofraları Kurulacak, Muhtaçlara Ulaşılacak

Cansuyu Yardımlaşma ve dayanışma Derneği olarak yurt içerisindeki Ramazan yardımlarını da açıklayan Başkan Köylü, Türkiye genelinde belirlenen muhtaç ailelere yönelik gıda programlarını uygulamaya başlayacaklarını söyledi. Ramazan ayı boyunca hemen her şehirde iftar sofraları kuracaklarını belirten Köylü, bunun yanı sıra ihtiyaç sahiplerine giyim ve ayakkabı yardımlarının da başladığını vurguladı.

Ramazan ayı boyunca: