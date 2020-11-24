Cansuyu olmak için Kamerun'a ulaştılar

GAROUA (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Kamerun'un Garoua kentine ulaştı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yorulmaz, Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan ve dernek gönüllüleri Kamerun'un Garoua kentinde çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunacak.

Ekip, derneğe bağışlanan yardımlar ile Garoua kentinde yapımı tamamlanan "Abdulhamid Han Okulu"nu açılışının hazırlıkların tamamlanması ve açılışa hazır hale getirilmesi için çalışma başlattı.

Ekibi gören öğrenciler, açılışı yapılacak okul binasının önünde Türkiye ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Öğrencilerden Djouleya Mohamadou, çok heyecanlı olduklarını belirterek daha önce okulları evlerine çok uzak olduğu için zorlandıklarını, okul açılışının ardından burada okuyacağını söyledi. Mohamadou, okuyarak memleketine faydalı birey olacağını kaydetti.

Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yorulmaz, 2 gün sonra Türkiye'den aldıkları bağışlarla inşa edilen okulun açılışını gerçekleştireceklerini, açılış öncesinde denetim yaptıklarını belirtti.

"Buradaki Müslüman kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamış olacağız. Buradaki kardeşleriniz çok uzaklarda daha önce okuyorlardı fakat şu anda okullarını ayaklarına getirdik ve bu kardeşlerimiz başta Türk bağışçıları olmak üzere Cansuyu’na teşekkür ediyorlar." diyen Yorulmaz, öğrencilerden okullarında başarılı olma sözü aldıklarını söyledi.

Yorulmaz, "Öğrencilere, eğitimlerinde başarılı olup bu ülkenin belli noktalarına gelerek hatta idarecileri olmak şartıyla teşekkürlerini kabul edeceğimizi ilettik. Bu kardeşlerimizden söz aldık. İnşallah ülkenin idaresinde yer alırlar." dedi.

Garoua'da farklı yardım faaliyetleri de yürüteceklerini aktaran Yorulmaz, 18 su kuyusunun açılışını yapacaklarını, gıda ve canlı hayvan yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.







