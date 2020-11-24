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Aktüel Cansuyu Derneğinden Kovid-19 hastalarına destek paketi
Aktüel

Cansuyu Derneğinden Kovid-19 hastalarına destek paketi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:19:01 -
Cansuyu Derneğinden Kovid-19 hastalarına destek paketi

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Derneği Dursunbey İlçesi Temsilciliği, hastanede tedavi gören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına destek paketi dağıttı.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok çalışma yapan dernek, pandeminin başladığı andan itibaren sürdürülen hijyen ve gıda paketi dağıtımına devam ediyor.

Bu kapsamda Cansuyu Derneği Dursunbey İlçesi Temsilciliğince artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla, hastalara moral vermek ve tedavi süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışma yapıldı.

Su, meyve, peçete, ıslak mendil, kolonya ve maskeden oluşan destek paketi hazırlanılarak hastalara dağıtıldı.

İçlerine "Şifa Niyetine" notu iliştirilen paketler, Cansuyu Derneği Gönüllüleri tarafından hastalara ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dursunbey İlçesi Temsilcisi Fatih Karaca, toplum olarak bir mücadele içinde olunduğunu, birlik, beraberlik içinde hastalıktan kurtulacaklarını aktardı.

Dursunbey Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Boz da "Vatandaşlarımız hastalanırsa biz onları sağlığına kavuşturmak için hazır bekliyor olacağız. Ancak vatandaşlarımız lütfen dikkatli olsunlar, maske, mesafe ve temizlik konusunda hassas davranarak virüsten kendilerini ve sevdiklerini korusunlar." ifadelerini kullandı.

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