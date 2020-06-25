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Aktüel

Cansuyu Derneği, 60 bölgede kurban kesimi yapacak

Dernek hayırseverlerden vekaletle alacağı kurban bağış bedelini Afrika ve Asya'da 700, Arakan ve Moro'da 900, Türkiye ve Filistin'deki kamplar ile Yemen'de 1300, abluka altındaki Gazze'de ise 2 bin 300 lira olarak belirledi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:28:14 -
Cansuyu Derneği, 60 bölgede kurban kesimi yapacak

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Derneği, Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde mazlumlar ve muhtaçlar için kurban organizasyonları düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecine rağmen bu sene de 60 farklı bölgede kurban kesimi gerçekleştirilecek.

Bölgelerdeki kurbanlık fiyatları göz önüne alınarak derneğin kurban bağış bedeli Afrika ve Asya'da 700, Arakan ve Moro'da 900, Türkiye ve Filistin'deki kamplar ile Yemen'de 1300, abluka altındaki Gazze'de ise 2 bin 300 lira olarak belirlendi.

Hangi ülkede ne kadar kesim yapılacağı, mağduriyet ve muhtaçlık durumuna göre tespit edilecek. Kurbanlıklar, Cansuyu ekipleri tarafından satın alınıp bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar belirlenen noktalarda kesilerek muhtaçlara dağıtılacak.

Bütün kurbanlık kesimlerinin kayda alınıp daha sonra bağışçılara internet sitesi üzerinden ulaştırılması planlanıyor.

Hayırseverler, kurban bağışlarını "www.cansuyu.org.tr" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili banka hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, Cansuyu Derneği temsilciliklerinden veya 444 66 39 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak bağışlarını yapabilecek.







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