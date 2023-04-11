Cansız 2 aylık bebek cesedinin bulunduğu evi yaktılar!

Pazartesi günü Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis kapıyı açtırınca acı tablo ile karşılaştı. 2 aylık kız bebeğinin cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin ise 1 hafta önce öldüğü ve ailenin durumu fark etmediği ortaya çıktı. Anne tutuklanırken firari babanın yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bebeğin bulunduğu evi kundakladılar!

Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, 2 aylık kız bebeğin ölü bulunduğu eve geldi. Pet şişe içerisindeki bulunan benzini evin penceresine ve kapısına dökerek ateşe verdi.

Ardından olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kaçarak izini kaybettirdi. Durumu fark eden mahalle sakini itfaiye ve polise haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Evin kapısında ve penceresinde maddi hasar meydana geldi.

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Polisin kundakçıları yakalama çalışmaları devam ediyor.