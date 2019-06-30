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Canpolat’tan kırsala çıkarma

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hafta sonu kırsal mahallere çıkarma yaptı.

30 Haziran 2019 Pazar 17:15
Canpolat’tan kırsala çıkarma

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hafta sonu kırsal mahallere çıkarma yaptı.


Göreve geldiği ilk günden bu yana ‘Çözülmedik sorun, dokunulmadık mahalle kalmayacak’ diyen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Başkan Yardımcısı Hamdi Kaysı, Meclis Üyeleri Ali Kaya, Ahmet Çellik, Ahmet Çakar, Fatih Özdemir, Mahmut Aynıberk ve Mehmet Emin Ataş ile birlikte yapımı devam eden tesislerde ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.Canpolat ve beraberindeki heyet, ilk olarak Dağeteği Mahallesini ziyaret etti. Küçük Beyaz Kuyu Sokakta yapım çalışmalarını devam eden çok amaçlı kültür evi inşaatında incelemelerde bulunan Canpolat, “Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ve başkan yardımcısı arkadaşlarımız ile birlikte yapımı devam eden salon inşaatlarını birlikte denetledik. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum” dedi. Mahalle sakinleri ile de görüşerek, taleplerini dinleyen Canpolat, buradan Perşembe Mahallesin geçti. Çok amaçlı kültür evi inşaatının yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Canpolat, temaslarının ardından Altıntepe Mahallesine geçti.


“Altıntepe’ye hayırlı olsun”


Altıntepe Mahallesine ziyaret gerçekleştiren Canpolat, “Belediye Meclis Üyeleri, Fen İşlerinden ilgili arkadaşlar ile birlikte kırsalda bulunan Altıntepe Mahallesine geldik. Çok Amaçlı Kültür ve Taziye Evinin çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. En kısada sürede bu yapıyı Altıntepe Mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız.Tüm ekip arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Canpolat’ın seçimden önce söz verdiği tüm eksikleri zamanında giderdiği ifade eden Altıntepe Mahalle Muhtarı Hasan Zeki Felhan ise, “Yaklaşık 10 gündür taziye ve çok amaçlı kültür evinin çalışmalarına başladılar. Bu çalışmalardan dolayı başta Canpolat olmak üzere tüm meclis üyelerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


“Var gücümüz ile çalışıyoruz”


Canpolat, daha sonra beraberindeki heyet ile Mağaracık Mahallesine geçti. Burada devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyen Canpolat, çalışmalar ile ilgili de teknik ekipten bildiler aldı. Canpolat, Mağaracık Mahallesindeki temaslarının ardından Tepedibi Mahallesine geçti. Burada da, devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyen Canpolat, “Ekiplerimiz bir taraftan çok amaçlı salonların inşaatlarını yaparken öte yandan kırsal mahallerimizde yol çalışmalarına devam ediyor. Şuanda tüm ekipler ile birlikte Mağaracık ve Tepedibi Mahallesine geldik ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Hedefimiz daha yaşanılabilir bir Haliliye için vatandaşlarımız ister kırsalda olsun ister şehir merkezinde olsun daha müreffeh yarınlara için Haliliye Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Kayalı’da temel atıldı


Canpolat ve beraberindeki incelemeleri kapsamında Kayalı Mahallesine geçti. Burada Mahalle Muhtarı Mahmut Doğan ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Canpolat, çok amaçlı kültür evi inşaatının temelini attı. Tesisin mahalleye hayırlı olasını dileyen Canpolat’a, mahalle sakinleri hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.


Muhtar Doğan da, “Şuana kadar mahallemizde taziye evi yoktu. Sağ olsun başkanımızın gelmesi ile birlikte taziye evi de gelmiş oldu. Kendisine mahallemize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Canpolat, temasları kapsamında son olarak Uluhan kırsal Mahallesine geçti. Güzeli Sokakta yapımı devam eden ve Haliliye Belediyesinin de destek verdiği ibadethane inşaatında incelemelerde bulunan Canpolat, ibadethanenin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 17:15
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