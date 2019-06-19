Canpolat parkta incelemelerde bulundu Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçedeki parklarda incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçedeki parklarda incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Veysel Karani Mahallesinde bulunan parklarda incelemelerde bulundu. Canpolat, mahalle sakinlerinin istek, öneri ve teşekkürlerini alarak çocuklar ile de hatıra fotoğrafları çektirdi.

Canpolat, çalışmalar ile ilgili parktaki görevlilerden de bilgi aldıktan sonra mahalleden ayrıldı.

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