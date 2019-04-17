0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Canpolat, Ankara’da Göbeklitepe’yi konuştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan ve 2019 yılı olarak ilan edilen Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Ankara’da temaslarda bulundu.

17 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
Canpolat, Ankara’da Göbeklitepe’yi konuştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan ve 2019 yılı olarak ilan edilen Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Ankara’da temaslarda bulundu.


Haliliye ilçesinin turizm alanında gelişimine katkı sunmak, 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edilen Göbeklitepe’nin tüm dünyaya tanıtımını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten belediye başkanı Mehmet Canpolat, bu kapsamda Ankara’da temaslarda bulundu. Canpolat, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Halil Özcan ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığını ziyaret etti. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören ile görüşen Başkan Canpolat, Göbeklitepe ve Haliliye’nin turizm çalışmaları ile ilgili projelerini iletti. Genel Müdür Demirören ziyaretlerinden dolayı Canpolat ve Milletvekili Özcan’a teşekkür ederek, projeler ile ilgili çalışmalar yapılacağının altını çizdi.


Canpolat, Ankara’daki temasları kapsamında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret ederek, Haliliye İlçesi ile ilgili talep ve projelerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu İBB binası önünde konuştu: Hepinize söz veriyorum
    1. Ekrem İmamoğlu İBB binası önünde..
    2. HDP'li Ahmet Türk'ün ilk meclis..
    3. Emine Erdoğan'a Dünya İnsaniyet..
    4. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları kulüp..
    5. Endonezya'da Widodo yeniden devlet..
    6. Uysal, görevi İmamoğlu'na devretti
    7. Sağlık çalışanları şiddete karşı nöbet..
    8. Karadeniz ekibinde deprem! Kadro dışı..
    9. Bolu'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    11. 21 yıl hapis cezası vardı! Mağarada..
    12. Sandıktan 'mangal' çıktı!
    13. İngiltere'de konut fiyatları hız kesti
    14. ABD'de her 10 kişiden 8'i Müslümanlara..
    15. Çakal Carlos'tan dikkat çeken sözler!..
    16. Atakum’da İhsan Kalkavan anısına sergi
    17. Baharda yağan kar ve tipi vatandaşları..
    18. AK Parti şehitleri unutmadı
    19. Türkiye’de 4 bin 500 hasta kök hücre..
    20. CHP'li grup İstanbul Adliyesi'ni..
    21. Minik kalpler pazar tezgâhında
    22. Pazar arayışları için Polonya’ya..
    23. Tutuklu eski Peru Devlet Başkanı kalp..
    24. Eski TBMM Başkanı Arınç, üniversite..
    25. "Riva'daki VAR odası emin ellerdedir"
    26. Sabri Çelik: "Medyada yer alan VAR..
    27. Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor..
    28. Peru’nun eski Devlet Başkanı Garcia..
    29. BM Temsilcisi'nden Trablus'taki sivil..
    30. Emine Erdoğan’a "Changemaker" ödülü
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı