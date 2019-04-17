Canpolat, Ankara’da Göbeklitepe’yi konuştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan ve 2019 yılı olarak ilan edilen Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Ankara’da temaslarda bulundu.

Haliliye ilçesinin turizm alanında gelişimine katkı sunmak, 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edilen Göbeklitepe’nin tüm dünyaya tanıtımını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten belediye başkanı Mehmet Canpolat, bu kapsamda Ankara’da temaslarda bulundu. Canpolat, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Halil Özcan ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığını ziyaret etti. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören ile görüşen Başkan Canpolat, Göbeklitepe ve Haliliye’nin turizm çalışmaları ile ilgili projelerini iletti. Genel Müdür Demirören ziyaretlerinden dolayı Canpolat ve Milletvekili Özcan’a teşekkür ederek, projeler ile ilgili çalışmalar yapılacağının altını çizdi.

Canpolat, Ankara’daki temasları kapsamında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret ederek, Haliliye İlçesi ile ilgili talep ve projelerini iletti.