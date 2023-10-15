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Teknoloji Canon’dan devrim, dünyaya duyurdular: işlemci üretiminde ABD'de ambargo sonrası Çin için çıkış yolu litografi
Teknoloji

Canon’dan devrim, dünyaya duyurdular: işlemci üretiminde ABD'de ambargo sonrası Çin için çıkış yolu litografi

Yeniakit Publisher
2023-10-15 00:04:00 - 2023-10-15 00:24:37
Canon’dan devrim, dünyaya duyurdular: işlemci üretiminde ABD'de ambargo sonrası Çin için çıkış yolu litografi

Çin, ABD işlemci ambargosu Canon litografi cihazı sayesinde delinebilir. Canon, optik bir düzene ihtiyaç duymadan şu an için 5nm işlemci düzeyine...

Canon yeni işlemci üretimi teknolojisi ile Hollanda'lıların tahtını sallamaya hazırlanıyor. Teknoloji Çin için ABD ambargosu için de önemli.

İşlemci teknolojisi gün geçtikçe çok daha pahalı ve çok daha ulaşılmaz bir yere doğru gidiyor. Ancak Canon yeni bir işlemci üretim teknolojisi ile karşımıza çıktı. Bu anlamda şirket şu an için 5nm işlemci üreten nanoimprint litografi (NIL) cihazını duyurdu.

Bildiğiniz gibi dünyada 7nm işlemci üretebilmeniz için EUV (ekstrem ultraviyole litografi) makinelerine ihtiyacınız var. Bu makineleri ise dünyada sadece Hollanda firması ASML üretiyor. Bir otobüs boyutunda olan bu cihazlar, tahtını kaybediyor olabilir. Bu anlamda Çin’de ABD ambargosundan bu yeni litografi teknolojisi sayesinde kurtulabilir. Peki ama bu yeni işlemci teknolojisi nasıl çalışıyor?

Çin, ABD işlemci ambargosu Canon litografi cihazı sayesinde delinebilir

Canon, optik bir düzene ihtiyaç duymadan şu an için 5nm işlemci düzeyine inebildiklerini açıkladı. Kısacası bu hem cihazın boyutunun küçülmesine hem de maliyetlerin aşağı çekilmesine neden olacak. Ancak önemli gelişmelerden birisi bu teknolojinin optik temelli olmaması. ABD ambargosu, Çin’in optik temelli litografi cihazları edinmesine engel oluyor. Bu anlamda Çin yeni bir çıkış yolu bulmuşa benziyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin, uzun süredir hem işlemci üretimi hem de birçok alanda ABD ambargosu altında. Şu an için Çinli işlemci firması SMIC, şu an için 7nm işlemci üretebilme seviyesine kadar ilerledi. Ancak daha alt nanometrelere inmesi için optik tabanlı litografi cihazlarına erişemiyor.

Peki ama Canon litografi teknolojisi, optik temelli değilse nasıl çalışıyor? Optik litografi makineleri, 5nm ve altı işlemcilerde kıl kadar ince devre desenleri oluşturmak için optik ekipmanlar kullanıyor. Böylece işlemci üzerine daha sık transistör yerleştirmek mümkün oluyor.

Canon, NIL litografi makinesi ise transistörlerin yerleşeceği devre deseni oluşturmak için geleneksel optik litografi ekipmanın aksine rezistöre bir damga gibi basıyor. Daha sonra ise bu devre deseni aslına sadık kalarak yeniden üretilebiliyor. shiftdelete'e göre: Tabii ki bu açıklamalar yeni işlemci teknolojisinin oldukça basit şekilde anlatılmış hali.

Litografi tekniği nedir?

Litografi — MIXER
Antik Yunanca kökenli “λίθος” Lithos (taş) ve “γράφειν” Graphein (yazmak) kelimelerinden türemiş olan litografi, yağ ve suyun karışmamasına dayalı bir düz yüzey baskı türüdür. Kireç taşı üzerine yağlı mürekkeple çizilmiş şekil ve yazıların uygun kağıtlara basılması sonucunda oluşmaktadır.

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