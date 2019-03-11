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Cannes'da 30’uncu buluşma

Sektörün dünya liderlerini ağırlayan ve Fransa’nın Cannes şehrinde buluşturacak olan MIPIM 2019, Türkiye’den 206 firma ve kuruluşu temsil eden bir heyetle yer alacak.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:59
Cannes'da 30’uncu buluşma

 Mehmet Canıtatlı 

Sektörün dünya liderlerini ağırlayan ve Fransa’nın Cannes şehrinde buluşturacak olan MIPIM 2019, Türkiye’den 206 firma ve kuruluşu temsil eden bir heyetle yer alacak. Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilecek olan fuarda Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düzeyinde üst düzey temsil sağlayacak. Fuara katılacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “MIPIM’in saygın katılımcılarından temennim; kârlı fırsatları keşfedip uluslararası ortaklar ve yatırımcılarla tanışmaları, özel görüşmeler, sosyal ve ticari faaliyetler sırasında potansiyel iş ortaklarıyla iletişim kurmaları, kilit sektörleri ve gayrimenkul merkezlerini öğrenmeleri ve olağanüstü büyüklükteki uluslararası gayrimenkul projeleriyle tanışmalarıdır” dedi. Yeni Akit Gazetesi’nin de temsil edileceği fuarda, İTO önderliğinde yer alan 21 firma ve kuruluş için de B2B görüşmeler gerçekleşecek.

Hasanoğlu 4 projesiyle MIPIM’de

Gayrimenkul sektörünün prestijli şirketlerini bir araya getiren MIPIM, Fransa’nın Cannes kentinde yarın kapılarını açacak. Fuara katılacak olan Türk firmaları arasında yer alan Hasanoğlu Şirketler Grubu da, 2019 yılında hayata geçireceği dört yeni projesini tanıtacak.

255 milyon liralık yatırım

İnşaat sektöründe 25 yıllık deneyimi ile pek çok başarılı projeyi hayata geçiren Hasanoğlu Şirketler Grubu, yarın başlayacak olan fuarda BANU EVLERİ markasıyla temsil edilecek. Şirket, 155 milyon liralık arsa yatırımı ile gerçekleşecek projelerini görücüye çıkaracak. Toplamda 110 bin metrekare inşaat alanı ve 75 bin metrekare satılabilir alandan oluşacak aile odaklı projelerin yatırım bedeli ise  255 milyon lira.

Tecrübemizle Fransa’dayız

MIPIM 2019’ta İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın 685 metrekarelik İstanbul Çadırı’nda Türk inşaat şirketlerinin mega projeleri tanıtılacak. İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in de İTO heyetiyle katılacağı fuarda şirket olarak İTO’nun alanında yer alarak İstanbul’un tanıtımına katkı sağlayacaklarını belirten Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “100’den fazla ülke ve 26 binden fazla gayrimenkul profesyonelinin katılması beklenen fuarda biz de standımızla bulunacağız. Bu yıl 30’uncusu düzenlenecek olan fuara, Türkiye 200’ü aşkın firmayla katılacak. Biz de bu yılki ana teması “Geleceği Etkilemek” olan fuarda yer alacağımız için çok mutluyuz. Fuarda dev İstanbul Çadırı içinde BANU EVLERİ markasıyla hayata geçirdiğimiz projelerimizi tanıtacak, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara projelerimizi anlatma fırsatı bulacağız. MIPIM’in katılımcı profiliyle 25 yıllık tecrübemizle inşa ettiğimiz projelerimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:59
  1. Fransa
  2. Cannes
  3. MIPIM 2019
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  6. Yeni Akit Gazetesi
  7. İTO
  8. Gayrimenkul sektörü
  9. Hasanoğlu Şirketler Grubu
  10. İnşaat sektörü
  11. BANU EVLERİ
  12. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  13. İstanbul Çadırı
  14. İTO Başkanı Şekib Avdagiç
  15. Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu

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