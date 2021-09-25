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Dünya Canlı yılanı ağzına soktu! Feci şekilde can verdi
Dünya

Canlı yılanı ağzına soktu! Feci şekilde can verdi

Rusya'da bir karpuz tarlasında bulduğu yılanı ağzının içine sokarak etrafındakileri etkilemeye çalışan adam, yılanın dilini sokması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 08:57:00 -

Astrahan şehrinde bir çiftçi, karpuz tarlasında yakaladığı küçük bir yılanı kamera önünde ağzına soktu. Bölgedeki yerliler arasında çok popüler bir numara olan bu teşebbüs sonrasında yılan, adamın dilini ısırarak ölümüne sebep oldu.

Alerjik reaksiyona sebep oldu

Zehirli olduğu bilinen ancak bir insanı öldürecek kadar tehlikeli bir zehir taşımayan yılanın ısırığının çiftçide alerjik bir reaksiyon yarattığı ve bu yüzden hayatını kaybetmesine sebep olduğu belirlendi.

Dili şişince nefes alamadı

Yılanın ısırmasından bir kaç saat sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan çiftçinin, dilinin şiştiği ve nefes alamadığı tespit edildi. Yerel herpetolojistler, adamı ısıran engerek yılanının karpuzun yetiştiği arazilerde sıkça görüldüğünü ve ısırma vakalarının ise sıklıkla yaşandığını açıkladı.

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