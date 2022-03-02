Canlı yayını siren sesleri böldü

Programda Mete Yarar, Rusya'nın saldırı planlarını anlattığı sırada muhabir Mücahit Topçu da Kiev'den programa canlı bağlantı halindeydi.

Canlı yayına bir anda siren seslerinin gelmesi üzerine yayında bir anda nefesler kesildi.

Mete Yarar, Mücahit Topçu'ya güvenli bir yere geçmesini söylerken stüdyo bir süre Kiev'deki siren sesleri nedeniyle sessizliğe gömüldü.

Siren sesinin kesilmesinden sonra Mete Yarar'ın siren sesleriyle ilgili hendek barikatlar döneminde Mardin Derik'te yaşanan ve facia ile biten bir hatırası ise tüyleri diken diken etti.