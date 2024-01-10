Canlı yayını basan çeteler spikerin cebine dinamit koydular

Uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'da maskeli çete üyeleri Guayaquil'deki devlet televizyonuna baskın düzenledi. Televizyon kanalını basan kartel üyeleri, kanaldaki gazetecileri ve çalışanları rehin aldı.

Spikerin cebine dinamit koydular

Spikerin cebine dinamit koyup üzerine silah doğrultan kartel üyeleri, spikere polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi. Stüdyodaki korku dolu anlar kameraya yansırken stüdyodakiler büyük panik yaşadı.

Canlı yayınlanan görüntülerde silahlı kişilerin televizyon kanalında çalışanları yere yatırdığı ve darp ettiği görüldü. Ülkeyi sarsan o anlarda silah sesleri ve bağrışlar saniye saniye kameraya yansıdı.

OHAL ilan edildi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kafalarına silah dayanan kaçırılan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülüyor.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.