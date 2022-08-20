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Medya Canlı yayında uyuklayan Ebru Baki için Habertürk'ten flaş karar
Medya

Canlı yayında uyuklayan Ebru Baki için Habertürk'ten flaş karar

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te ekranlara gelen Para Gündem isimli programda uykulu halleriyle dikkat çeken sunucu Ebru Baki tatile çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 18:09:00 -
Canlı yayında uyuklayan Ebru Baki için Habertürk'ten flaş karar

Habertürk yönetimi, ekrandaki uykulu görüntüleriyle gündeme gelen sunucu Ebru Baki‘yi tatile gönderdi.

Habertürk ekranlarında pazartesi günleri Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem isimli programda Ebru Baki’nin uykulu halleri sosyal medyada gündem olmuştu. Tartışma yaratan görüntülerin ardından kanal yönetimi programla ilgili bir karar aldı. Medyaradar’ın haberine göre kanal yönetimi, Baki’yi tatile gönderdi.

Kanal, yayın akışında da değişikliğe giderek Para Gündem programının yerine Sena Alkan’ın sunduğu Haber Bülteni adlı programı yayınladı.

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Yorumlar

Neriman

Haber Türk son zamanlarda ayarı bozuldu bilhassa sabah haberlerinin sonunda bilhassa erkek olan her habere eleştiri yapıyor ve söyledikleri gerçeğe uymuyor dolayısıyla kanalda disiplin bozulmuş daha tecrübeli bu işi bilen insanların gelmesi gerekir çok tanıdık ahbablarımda sabah haber yapanları beğenmediğinden seyretmiyor

Okur

Mümkünse kanala geri alınmasın. Buda ersan Şen gibi herşeyolog ekonomi adı altında siyesetin kralını yapıyor. İzlemiyoruz vu bu bayanı samimiyetsiz buluyoruz.
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