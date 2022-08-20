Canlı yayında uyuklayan Ebru Baki için Habertürk'ten flaş karar
Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te ekranlara gelen Para Gündem isimli programda uykulu halleriyle dikkat çeken sunucu Ebru Baki tatile çıktı.
Habertürk yönetimi, ekrandaki uykulu görüntüleriyle gündeme gelen sunucu Ebru Baki‘yi tatile gönderdi.
Habertürk ekranlarında pazartesi günleri Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem isimli programda Ebru Baki’nin uykulu halleri sosyal medyada gündem olmuştu. Tartışma yaratan görüntülerin ardından kanal yönetimi programla ilgili bir karar aldı. Medyaradar’ın haberine göre kanal yönetimi, Baki’yi tatile gönderdi.
Kanal, yayın akışında da değişikliğe giderek Para Gündem programının yerine Sena Alkan’ın sunduğu Haber Bülteni adlı programı yayınladı.