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Gündem Canlı yayında Türkiye teknoloji satamıyor iddiası! Ağzının payını verdi
Gündem

Canlı yayında Türkiye teknoloji satamıyor iddiası! Ağzının payını verdi

Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'nin 'teknoloji satamıyoruz' sözlerine güvenlik uzmanı Mete Yarar, canlı yayında nelerin üretildiğini bir bir sayarak cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 03:17:00 -

CNN Türk'te Ahmet Hakan'In sunduğu Tarafsız Bölge'de kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'nin, Türkiye'nin teknoloji ihraç edemediğine yönelik sarfettiği sözler dikkat çekti.

Yerli İHA'ları unuttu

Murat Gezici açıklamalarıyla, Türkiye'nin hali hazırda yerli üretim olan insansız hava araçlarının Ukrayna, Azerbaycan dahil birçok ülkeye pazarlanması ve başka ülkelerin de, İngiltere'nin bile Türk İHA'larını almayı düşünüyor olmasını görmezden geldi.

Mete Yarar: En fazla havacılık ürününü ABD'ye satıyoruz

Murat Gezici'ye programın diğer konuklarından güvenlik uzmanı Mete Yarar şu sözlerle karşılık verdi:

"Dünyada sofistike en teknolojik ürünler, savunma sanayi ürünleri değildir. Aynı zamanda uzay ve havacılık ürünleridir. Bizim bu türde en fazla ürün sattığımız ülkelerden biri de ABD'dir. Bunlar da katma değer olarak çok önemli ürünler. İster motor parçası, ister de diğerleri.."

"Yazılımdaki gelişim, geçmişle kıyaslanamaz"

"Türkiye'nin çok önemli sektörlerinden bir tanesi hizmet sektörüdür. Bunun içinde de yalnızca taşımacılık da yok, yan ürünler dediğimiz telekominikasyon ürünleri, bilgisayar ürünleri ve diğer bilgi işlemleri. Türkiye yazılım konusunda çok önemli bir pozisyona geldi. Şirket büyüklüklerine baktığınızda, geçmişle kıyaslanamayacak bir noktada."

"Türkiye ilk defa yerli şanzıman üretti"

"Bugün Türkiye, otobüs, araba ve kamyon üretiminde Avrupa'nın merkezi durumunda. Ana üretici Türkiye. Devletin teşvikleriyle ar-ge hizmeti verildi ve ilk defa yerli şanzıman üretildi. Türkiye, teknoloji konusunda her defasında üstüne koyarak giden bir ülkedir."

"ASELSAN ilk 50'de"

"Aselsan, dünya savunma sanayisi sırasında ilk 50 içinde yer alan bir firma, ama borsa değeri 3 milyar dolar. Bunun teknoloji üretmeme ile ne alakası var, anlamadım."

"Eksik diyelim ama yok demeyelim"

"Burada tarım ürünü var mı diyorsunuz? Var diyoruz. Siz oradan gidiyorsunuz, otomobil niye yok diyorsunuz. Teknoloji anlamında Türkiye geriye gidiyor derseniz, bu başka bir şeydir. 40 sene öncesine bakıldığında Türkiye, başka bir yere doğru mücadelesini yapıyor. Gelin şunu yapalım, eksik diyelim. Ama yok demeyelim."

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