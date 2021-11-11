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Medya Canlı yayında Türk-Kürt tartışması! Ekinci stüdyoyu terk etti
Medya

Canlı yayında Türk-Kürt tartışması! Ekinci stüdyoyu terk etti

Flash TV'de Al Sana Haber' programında Türk-Kürt tartışması çıktı. Tuğba Ekinci 'Hepimiz Türk'üz' dedikten sonra canlı yayında ortam gerildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 00:36:00 - 2021-11-11 01:00:54

CHP yandaşı Flaş TV Türkiye'nin bayatlamış eski gündemini yeniden hortlatıp toplumu sığ tartışmaların içine çekmek istiyor. AK Parti iktidarı ile birlikte eski Türkiye'deki ayrıştırıcı ve kışkırtıcı dil ortadan kaybolmuşken, birileri ayrımcılığı öne çıkarmak istiyor. 

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de buluşturan 'Al Sana Haber' adlı programda Türk-Kürt kavgası çıktı.

Tuğba Ekinci, "Türk'üm, Aleviyim." dedi. Seyhan Soylu, 'Ne alakası var' diyerek karşı çıktı. Ekinci, "Söylediğim şeyi bugün '10 Kasım' deyip geçiştiremiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Nihat Doğan da "O zaman sen de 'Kürt'üm' de" diyerek tepki gösterdi.

Stüdyoda ortam bir anda gerildi. Masalara vuruldu. Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk etti. Ekinci'nin canlı yayına asker kıyafeti ile çıkması da dikkat çekti.

 

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