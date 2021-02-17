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Gündem Canlı yayında terörist Öcalan tartışması: Goy goy yapma
Gündem

Canlı yayında terörist Öcalan tartışması: Goy goy yapma

Canlı yayında Gürkan Hacır'ın terörist Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Gazeteci Mustafa Kartoğlu, "Goy goy yapma" diyerek sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 21:52:00 -

Haber Türk'te Veyis Ateş'in sunuculuğunu yaptığı programda Gürkan Hacır ve Gazeteci Mustafa Kartoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı.

Gürkan Hacır'ın, "Sayın Süleyman Soylu'nun konuşmasında daha açıklayıcı bir bilgi beklerdim. Terör örgütü PKK'nın ne kadar vahşi olduğunu biliyoruz. Bir kadın milletvekilinin Gara'ya gittiğini söyledi ancak ismi açıklamadı. Ben orada Sayın Soylu'nun konuşma tarzını da iyi bulmadım. Dişlerini sıkarak elebaşı Murat Karayalanı bin parça yapıp getireceğim demisini doğru bulmadım. Devlet yapar gereğini yapar. Gereğini yapın sayın Soylu, benim yakın tarihte duyduğum en etkili devletin gücünü gösteren kelime Memleketine hoş geldin Öcalandır. Devlet bunu yapar, bağlayıp paketlemişsin." söleri Kartoğlu'nun tepkisini çekti.

"Goy goy yapma"

Kartoğlu, "Dayanamayacağım kusura bakmada bağlamışsın paketlemişsin kısmının doğru olmadığını biliyoruz. Paketleyip sana teslim etmişler. Goy goy yapma lütfen, deminden beri dinliyorum. Süleyman Soylu şunu yapmasın bunu yapmasın." dedi.

Bunun üzerine Hacır, "Kim çıkarttı Öcalan'ı Suriye'den, Atilla Ateş paşa Suriye sınırına gidip baskı yaptı Öcalan'ı oradan çıkarttı. Süleyman Demirel de Meclis'te yaptığı konuşmada bizim sabrımızı taşırmayın dedi. Ondan sonra Öcalan önce Moskova'ya ardından İtalya'ya gitti. Son kertede CIA ya da MOSSAD paketlemiş önemli değil." dedi.

 

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