Canlı yayında tehditler savurup ateş açtı, ardından 3 kişiyi vurdu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisi hakkında dedikodu yapılmasına sinirlenen ve kırsal alana aracıyla çıkan Hasan B.’ (43) sosyal medyada canlı yayın açtı. Yanında getirdiği pompalı tüfekle yayında ateş açan Hasan B., kendisini sevmeyenlere küfürler savurup, tehditte bulundu. Hırsını alamayan şüpheli şehrin göbeğine giderek, kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye ateş açtı. Olayda Güray D (38) ve Gürkan D.(35) ile pazar alanında ilerleyen 73 yaşındaki Cemile K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edilirken, olay yerine yakın olan trafik polisi ise şüpheliyi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Şüphelinin canlı yayında tehditler savurup, ateş açtığı ve polis tarafından yakalandığı anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Tüfekle vurulan 3 kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.