Canlı yayında su tartışması! "Gökçekten özür dileyin"

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan Yıllarca CHP’li siyasetçiler ve Başkan Mansur Yavaş’ın Kızılırmak suyu zehirli dediklerini ama günümüzde Ankarılılara Kızılırmak suyu içirildiğini söyledi. Hani bu su zehirliydi diye soran Burhan’a Bizimtv Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç arıtma yapılıyor o nedenle su verildi dedi.

Oysa Melih Gökçek dönemi dahil tüm dönemlerde arıtma yapılıyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek arıtma herzaman yapılır bir kezde hakkı teslim et dedi. Şaban Sevinç ise Melih Gökçek’i engelledi.