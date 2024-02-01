Canlı yayında soru yağmuru! Candaş Tolga Işık'a Murat Kurum'dan nokta cevaplar

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum projelerine ilişkin TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Murat Kurum, 'çalışıp geldim' diyen Işık'ın 'kentsel dönüşüm' verilerini düzelttikçe, doğru verileri anlattıkça arada müdahale etmeye çalışan Işık'ın gergin halleri izleyicilerin gözünden kaçmadı.

"Siz nasıl 650 bin konut yapacaksınız?"

Kentsel dönüşüm meselesi ve yapılan konut sayıları üzerinden Işık, "Şimdi ben buna biraz çalıştım Sayın Kurum. TOKİ, Emlak Konut ve KİPTAŞ bugüne kadar toplamda 340 bin konut yapmış. Siz nasıl 650 bin konut yapacaksınız" sorusunu sordu.

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Işık'ın elindeki verilerin yanlış olduğunu belirten Kurum, "Ben bakanlığım döneminde 350 bin konut yapmış biri olarak konuşuyorum. 46 bin afet konutunu yaptık, anahtarını teslim ettik. Biz bugüne kadar 20 yılda TOKİ eliyle 1 milyon 250-300 bin konutu yapmış teslim etmiş bir iradeyiz." diye konuştu.

"Ben 125 bin konut yapıp devrettim"

CHP yönetimindeki İBB'nin geride kalan 5 yılda 5 bin 86 konut yapabildiğini belirten Kurum, "127 bin konutu son müdürümüz yapıp bitirmişti. Ben Emlak Konut Genel Müdürlüğü dönemimde, benden önce 50 yılda 25 bin konut yapılmıştı. Ben 125 bin konut yapıp devrettim. Vatandaşlarımızın yüzlerce videosu var. Hepsi evlerini teslim aldı, canlı bağlantılar yaptık. Konuyla nasıl ilgilendiğinizle alakalı." dedi.