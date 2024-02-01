  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ve Putin kritik kararını açıkladı! Toprakları genişleteceğiz

İngiltere'den petrol kararı: Kuzey Denizi'nde 24 petrol ve gaz arama lisansı verdi! Sondaj için işbirliği: Üretim kapıda!

Müslümanlar İsrail'e neden müdahale edemiyor? İşte cevabı...

Turizm gelirleri: 4. çeyreği ve yılın geneli rakamları zirveye ulaştı! Yeni satışlara başlıyor

Guterres'ten tüm ülkelere Adalet Divanı çağrısı

İsrail'den büyük ahlaksızlık! Dünyadaki Müslümanlarla resmen alay etti

Bakan Bayraktar'dan ve Abdulkadir Uraloğlu'dan Türkiye'ye Filyos mesajı! Müjdeyi verdiler: 13 gemi...

Satışlar düşünce CEO istifa etti! Dünyaca ünlü markanın hisseleri çakıldı

Rusya korkusundan NATO’ya girmişlerdi! Putin, lüks kır evi ile gözdağı verdi

Uluslararası Adalet Divanı Rusya kararını verdi!
Gündem Canlı yayında soru yağmuru! Candaş Tolga Işık'a Murat Kurum'dan nokta cevaplar
Gündem

Canlı yayında soru yağmuru! Candaş Tolga Işık'a Murat Kurum'dan nokta cevaplar

Yeniakit Publisher
2024-02-01 01:21:00 - 2024-02-01 01:24:27

TV100'de Candaş Tolga Işık'ın yanlış bilgilerle sorduğu sorulara İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murut Kurum nokta cevaplarla yanlış soruları düzeltti.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum projelerine ilişkin TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Murat Kurum, 'çalışıp geldim' diyen Işık'ın 'kentsel dönüşüm' verilerini düzelttikçe, doğru verileri anlattıkça arada müdahale etmeye çalışan Işık'ın gergin halleri izleyicilerin gözünden kaçmadı.

"Siz nasıl 650 bin konut yapacaksınız?"

Kentsel dönüşüm meselesi ve yapılan konut sayıları üzerinden Işık, "Şimdi ben buna biraz çalıştım Sayın Kurum. TOKİ, Emlak Konut ve KİPTAŞ bugüne kadar toplamda 340 bin konut yapmış. Siz nasıl 650 bin konut yapacaksınız" sorusunu sordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Işık'ın elindeki verilerin yanlış olduğunu belirten Kurum, "Ben bakanlığım döneminde 350 bin konut yapmış biri olarak konuşuyorum. 46 bin afet konutunu yaptık, anahtarını teslim ettik. Biz bugüne kadar 20 yılda TOKİ eliyle 1 milyon 250-300 bin konutu yapmış teslim etmiş bir iradeyiz." diye konuştu.

"Ben 125 bin konut yapıp devrettim"

CHP yönetimindeki İBB'nin geride kalan 5 yılda 5 bin 86 konut yapabildiğini belirten Kurum, "127 bin konutu son müdürümüz yapıp bitirmişti. Ben Emlak Konut Genel Müdürlüğü dönemimde, benden önce 50 yılda 25 bin konut yapılmıştı. Ben 125 bin konut yapıp devrettim. Vatandaşlarımızın yüzlerce videosu var. Hepsi evlerini teslim aldı, canlı bağlantılar yaptık. Konuyla nasıl ilgilendiğinizle alakalı." dedi.

Murat Kurum geçlerle bir araya geldi! Müjdeleri sıraladı
Murat Kurum geçlerle bir araya geldi! Müjdeleri sıraladı

Siyaset

Murat Kurum geçlerle bir araya geldi! Müjdeleri sıraladı

Ahmet Hakan, Murat Kurum'un karnesini çıkardı! Kurum, Ahmet Hakan'ı bakın niçin yanılttı
Ahmet Hakan, Murat Kurum'un karnesini çıkardı! Kurum, Ahmet Hakan'ı bakın niçin yanılttı

Medya

Ahmet Hakan, Murat Kurum'un karnesini çıkardı! Kurum, Ahmet Hakan'ı bakın niçin yanılttı

Seçimlere haftalar kala bomba İstanbul anketi! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte olay sonuç
Seçimlere haftalar kala bomba İstanbul anketi! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte olay sonuç

Siyaset

Seçimlere haftalar kala bomba İstanbul anketi! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte olay sonuç

İBB adayı Murat Kurum, bombaları ardı ardına patlattı! Helal olsun sana başkanım
İBB adayı Murat Kurum, bombaları ardı ardına patlattı! Helal olsun sana başkanım

Siyaset

İBB adayı Murat Kurum, bombaları ardı ardına patlattı! Helal olsun sana başkanım

Murat Kurum son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! İşte aradaki fark
Murat Kurum son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! İşte aradaki fark

Siyaset

Murat Kurum son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu! İşte aradaki fark

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23