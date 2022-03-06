Canlı yayında skandal! Türk erkekleri, Ukraynalı kadınların…

Habertürk'te, Hülya Hökenek'in sunduğu programda skandal bir olay yaşandı. Savaş özel yayınında Prof. Dr. Hasan Köni'ye savaşla birlikte 1.5 milyona ulaşan Ukraynalı mülteci sayısını ve bu sayının nerelere varacağını soran Hökenek, hiç beklemediği bir cevap aldı. Ukraynalı mülteci sayısının daha da artacağını söyleyen Köni, "Tabii daha da artacak. Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyorlar ama maalesef Avrupa'ya gidiyor. Bu da bir başka konu. Onu edebiyat olarak söylüyorum tabii ama bu gittikçe de artıyor." diye konuştu. Köni'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.