Canlı yayında skandal! Fatih Portakal'dan Turgut Altınok'a hakaret
Sözcü TV'de seçim sonuçlarını aktaran CHP yandaşı Fatih Portakal, Ankara'da Mansur Yavaş karşısında yarışan Turgut Altınok'a hakaret etti.
Türkiye bugün sandık başına gitti. 17.00'da oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sayım başladı.
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla ekranlarda da sonuçlar canlı yayınlanmaya başladı.
Turgut Altınok'a hakaret etti
Bu kapsamda Sözcü TV'de yayın yapan Fatih Portakal, seçim sonuçlarını aktardığı esnada Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'a hakaret etti.
Daha önceki seçimlerde ekranlara yansıyan 'morarmış surat ifadeleriyle' dalga konusu olup, capslere de konu olan Portakal, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın kazanmasıyla Altınok'a karşı ağzını bozdu.
Turgut Altınok'un ismini yanlış söylemiş gibi yaparak 'Turgut Altınöküz' şeklinde ifade eden Portakal'a sosyal medyada tepki yağdı.
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