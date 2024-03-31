  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçime katılım oranı açıklandı

Oy sayımı sürerken Rasim Ozan Kütahyalı'dan Hamza Dağ bombası: İzmir bu gece uyumayacak

Rusya Ukrayna’yı bu silahla vurdu! Dumanlar kilometrelerce öteden görünüyor

Bu ne saçmalık? Kalp krizi geçiren vatandaşın önünde CHP'lilerden siyasi şov!

1 Nisan'da dolar kuruna ne olacağını açıkladı! Duyan uyanır uyanmaz döviz bürolarına koşabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu

İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' iddiasına yalanlama

Son dakika! Oy verme işlemi bitti: YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar

Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı

Oy sayımı başlarken Mehmet Metiner'den olay çıkış: Olacak şey mi bu? Çok tehlikeli, devlet gereğini yapmalı
Medya Canlı yayında skandal! Fatih Portakal'dan Turgut Altınok'a hakaret
Medya

Canlı yayında skandal! Fatih Portakal'dan Turgut Altınok'a hakaret

Yeniakit Publisher
2024-03-31 22:33:00 - 2024-03-31 22:39:23

Sözcü TV'de seçim sonuçlarını aktaran CHP yandaşı Fatih Portakal, Ankara'da Mansur Yavaş karşısında yarışan Turgut Altınok'a hakaret etti.

Türkiye bugün sandık başına gitti. 17.00'da oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sayım başladı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla ekranlarda da sonuçlar canlı yayınlanmaya başladı.

Turgut Altınok'a hakaret etti

Bu kapsamda Sözcü TV'de yayın yapan Fatih Portakal, seçim sonuçlarını aktardığı esnada Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'a hakaret etti.

Daha önceki seçimlerde ekranlara yansıyan 'morarmış surat ifadeleriyle' dalga konusu olup, capslere de konu olan Portakal, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın kazanmasıyla Altınok'a karşı ağzını bozdu.

Turgut Altınok'un ismini yanlış söylemiş gibi yaparak 'Turgut Altınöküz' şeklinde ifade eden Portakal'a sosyal medyada tepki yağdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı
Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı

Gündem

Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı

İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' iddiasına yalanlama

Gündem

İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' iddiasına yalanlama

Oy sayma işlemi sürerken RTÜK'ten önemli uyarı: Saat 21.00'den önce...
Oy sayma işlemi sürerken RTÜK'ten önemli uyarı: Saat 21.00'den önce...

Gündem

Oy sayma işlemi sürerken RTÜK'ten önemli uyarı: Saat 21.00'den önce...

Kılıçdaroğlu için 14 yıl sonra bir ilk!
Kılıçdaroğlu için 14 yıl sonra bir ilk!

Siyaset

Kılıçdaroğlu için 14 yıl sonra bir ilk!

İmamoğlu'na Murat Kurum şoku!
İmamoğlu'na Murat Kurum şoku!

Siyaset

İmamoğlu'na Murat Kurum şoku!

CHP'li Lütfü Savaş sandıkta patladı! Hatay'da büyük fark
CHP'li Lütfü Savaş sandıkta patladı! Hatay'da büyük fark

Siyaset

CHP'li Lütfü Savaş sandıkta patladı! Hatay'da büyük fark

Hamza Dağ, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
Hamza Dağ, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Siyaset

Hamza Dağ, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23