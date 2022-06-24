Canlı yayında sert tepki: Git kendini yak, bu hayvanlık

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadelede 3 gün geride kaldı.

200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangınında, ilerleyen alevlerle hummalı çalışma sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını ve ailesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaktığını itiraf ettiğini duyurdu.

"Her kafası atan bunu yapmaya kalkarsa biz ne yapacağız"

Programın moderatörü Hande Fırat, "Marmaris Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri, çok yazık ve üzücü. İnsanın gözyaşlarını tutması bu işlerde çok zor oluyor. Oldu arkadaş, sen ailenle arazi yüzünden kavga ettin, ondan sonra aldın 2 bidon benzini gittin yaktın. Bütün Marmaris'i yaktın. Ya bu nasıl iş ya?! Her kafası atan bunu yapmaya kalkarsa biz ne yapacağız? Ne oluyor.. " dedi.

"Git kendini yak, bu hayvanlık"

Fırat'ın ifadeleri üzerine Melik Yiğitel de "O güzel ormana zarar vereceğine, git kardeşim kendini yak! Şimdi bana kızacaklar, yok intihar falan diye. Ama yok bilerek söylüyorum bunu. Git kendini yak. Bu hayvanlık" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

"Hepimizi yaktı"

Hande Fırat da Yiğitel'e yanıt olarak "Kendini yakmadı, hepimizi yaktı. Kardeşim sen bizim geleceğimizi niye yakıyorsun, banane senin ailenle olan sorunundan" diyerek yanıt verdi.

Daha sonra uyarı alan Hande Fırat, RTÜK nedeniyle canlı yayında 'hayvan' ifadesini kullanmamaları gerektiğini belirterek izleyicilerden özür diledi.