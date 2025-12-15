  • İSTANBUL
Canlı yayında robotu döven YouTuber'a 1 milyon dolarlık dava açıldı
Dünya

Canlı yayında robotu döven YouTuber'a 1 milyon dolarlık dava açıldı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Canlı yayında robotu döven YouTuber'a 1 milyon dolarlık dava açıldı

Sosyal medyada “Jake the Rizzbot” adıyla tanınan insansı robotun geliştiricileri, canlı yayında robotu darp ederek kalıcı hasar veren ünlü YouTuber IShowSpeed’e 1 milyon dolarlık dava açtı.

ABD’de sosyal medyada dikkat çeken sıra dışı bir dava gündem oldu.

Sosyal medyada “Jake the Rizzbot” adıyla bilinen ve "Alfa kuşağı" argosuyla konuşan insansı robotun geliştiricisi Social Robotics, IShowSpeed olarak tanınan ünlü YoTuber Darren Jason Watkins Jr. hakkında robotu darp ettiği ve kullanılamaz hale getirdiği gerekçesiyle dava açtı.

Unitree G1 model robot, yılın başında Teksas’ta kovboy şapkası ve zincir kolyesiyle sokaklarda görülerek viral olmuştu.

YUMRUKLADI, İTİP DÜŞRDÜ

Ancak robotun popülerliği kısa sürdü. IShowSpeed ile robot arasında yaşanan bir canlı yayın sırasında tansiyon yükseldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Watkins Jr.’ın robotla sözlü tartışmaya girdiği, ardından robotu yumrukladığı, boğazına sarıldığı ve öfkeyle bir koltuğun üzerine ittiği görülüyor.

Social Robotics tarafından açılan davada, Watkins Jr.’ın robotu “kasten darp ettiği” öne sürüldü. Şirket, saldırı sonucunda Jake the Rizzbot’un kalıcı hasar gördüğünü ve tamamen kullanılamaz hale geldiğini savunarak 1 milyon dolar tazminat talep etti.

Dava dilekçesine göre, olay nedeniyle YouTuber MrBeast ile planlanan ortak yayını ve CBS’te yayımlanan NFL Today Show’a katılımı iptal edildi. Şirket, bu kaybın hem viral etki hem de finansal kazanç açısından büyük bir darbe olduğunu belirtti.

