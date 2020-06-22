Canlı yayında rezillik! Altaylı'nın programında hakaretler havada uçuştu
Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim Programı'na katılan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serdar Savaş'ın canlı yayındaki hakaret içeren sözleri üzerine ortam iyice gerildi.
Program sırasında Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın ekrana getirilmesini istediği garafiğin ardından Doktor Savaş bir anda bağırmaya başlayınca tansiyon yükseldi.
"Hocam şov yapmayın"
Program sunucusu Fatih Altaylı ve İlhan'ın tepkileri sonrası Savaş, programı terk etmek istedi. "Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar" diyerek mikrofonunu çıkaran Savaş, Fatih Altaylı'nın " Serdar Hocam şov yapmayın rica ediyorum" uyarısı üzerine oturarak mikrofonunu tekrar taktı.