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Gündem Canlı yayında “Rahmetli Atatürk” polemiği! Güler misin ağlar mısın?
Gündem

Canlı yayında “Rahmetli Atatürk” polemiği! Güler misin ağlar mısın?

Yeniakit Publisher
2024-05-05 13:48:00 - 2024-05-05 13:51:20

Gazeteci Şaban Sevinç, katıldığı programda Atatürk'e 'rahmetli' denmesi üzerine, "Atatürk'e rahmetli deme, Atatürk rahmetli değil. Atatürk daima yaşıyor." ifadelerini kullandı. Sevinç'in bu sözleri konuklar arasında şaşkınlığa sebep oldu.

TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında, gazeteci Şaban Sevinç'in Atatürk'le ilgili sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. Şaban Sevinç, Sinan Burhan’ın ‘Rahmetli Atatürk’ sözünden rahatsız olarak “Atatürk ölmedi o kalbimizde yaşıyor” diye cevap verdi. Rahmetli Atatürk polemiği bir süre daha sürdü.

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