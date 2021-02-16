  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canlı yayında polis baskını! Neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Canlı yayında polis baskını! Neye uğradığını şaşırdı

İzmir'de internet üzerinden canlı yayınla satışı yapılan gümrük kaçağı bin 351 adet çeşitli markalarda parfüm ve 8 adet kol saati ele geçilirken, satışı yapan kadın canlı yayın yaparken polise yakalandı. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda el konulan ürünlerin piyasa değerinin 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 18:19:00 -
Canlı yayında polis baskını! Neye uğradığını şaşırdı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden canlı yayınla gümrük kaçağı parfümlerin canlı olarak satışının yapıldığının bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine Buca'daki adrese yönelik hemen bir baskın yaptı.

Canlı yayında yakalandı

Operasyon sırasında bir kadın, internet üzerinden canlı yayınla gümrük kaçağı ürünlerin satışını yapıyordu. Bu sırada polis ekipleri baskın yaparak kadını yakaladı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

4 kişi gözaltında

Adreste yapılan aramalarda; bin 351 adet çeşitli markalarda parfüm, 8 adet kol saati ele geçirildi. Operasyonda Ö.K, E.A, E.Ö, D.A. isimli şahıslar olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Piyasa değeri 500 bin TL

El konulan gümrük kaçağı bin 359 adet ürünün yaklaşık piyasa değeri 500 bin TL olduğu ifade edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta dün gece saatlerinde bir patlama yaşandı. Erbil'de meydana gelen patlamanın İran destekli milis gruplar tarafından yapıldığı belirti..
Dünya bu sözleri konuşuyor: ABD Erdoğan'a boyun eğdi
Medya

Dünya bu sözleri konuşuyor: ABD Erdoğan'a boyun eğdi

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası ABD ile Türkiye arasında 24 saat içinde yaşananlar dünya basını..
Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu
Gündem

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay