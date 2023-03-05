Canlı yayında masa kavgası: Siz bizim haysiyetimize ve şerefimize söz söyleyemezsiniz

Cuma günü 6'lı masanın adaylık krizi nedeniyle dağılması sonrası taraflar arasında sert tartışmalar sürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen canlı yayında sert açıklamalarda bulundu.

6'lı masadaki aday krizinin konuşulduğu Habertürk canlı yayınında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen arasında sert tartışma yaşandı.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen canlı yayına katılarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican'ın milletvekili pazarlığı yapıldı sözlerini iftira olarak nitelendirdi.

Andican söz alarak öyle bir şey söylemediğini pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Andican, 'Listelerde sayının belirlendiğini söyledim. Kötü anlamda söylemedim.'

"Siz bizim haysiyetimize ve şerefimize söz söyleyemezsiniz"

Ekmen, "Tek bir DEVA Partili CHP listesinden girecek diye bir şey konuşulmadı. Böyle bir şeyi sizin söylemeniz bizi ayrıca üzdü. Tek bir milletvekilliğinin konuşulduğu ispatlandığı halde sizden özür dilemeye hazırım. Siz de özür dileyecek misiniz? Ahat Bey milyonlarca kişi bizi izliyor. Bize diyeceksiniz ki Ali Babacan milletvekilliğini konuştu diyebilir misiniz. Siz bizim haysiyetimize ve şerefimize söz söyleyemezsiniz. İnsanlar boşanırken bile medeni bir şekilde ayrılıyor. Satın alındığımızı iddia eden bir cümleyi televizyonda kullanıyorsunuz. Ben her şeyi konuşmaya hazırım. Ahat beye aktarılan 10 bilgiden 7'si yanlış anlatılmış." dedi.

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