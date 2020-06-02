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Gündem

Canlı yayında laiklik tartışması

Canlı yayında CHP 26. dönem milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve AK Parti 22. dönem milletvekili Resul Tosun arasında canlı yayında 'laiklik' tartışması çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 01:31:00 -

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, CHP 26. dönem milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve AK Parti 22. Dönem Milletvekili Resul Tosun arasında canlı yayında laiklik tartışması yaşandı.

Resul Tosun'un 'milletin değerleri, kültürünü, inancını yok sayarak millete danışmadan yapılan bütün icraatların' CHP tarafından yapıldığı; ezanın ve harflerin değişmesine, kılık kıyafetlere müdahale edilmesine, Kur'an-ı Kerim ile inancın yaşanmasının yasaklanmasına milletin 1950'de cevap verdiği iddialarına Ahat Andican ve Aytuğ Atıcı'dan aksi cevaplar gelince stüdyo gerildi. Tosun, Atıcı'ya "Şeraitçı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

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