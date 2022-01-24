Canlı yayında korkutan anlar! Haber Global ekibi ölümden döndü

Türkiye'nin tüm illerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiyi sahada takip eden Haber Global TV muhabiri Mücahit Yolcu ve kameraman Ümit Anar, canlı yayın sırasında ölümden döndü. Göz gözü görmediği Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde gazetecilerin, canlı yayında ölümden döndüğü anlar izleyenleri endişelendirdi.

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Ekipler yolları ulaşıma açık tutmak için çabalarken, gazeteciler de sahada görev başında çalışarak vatandaşlara yollardaki son durumu aktarıp bilgi akışını sağlıyor. Bolu'da kar mesaisinde bulunan Haber Global televizyonunun muhabiri Mücahit Yolcu ve Ümit Anar, Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde yoğun tipiye yakalandı.

Canlı yayında tehlikeli anlar

Canlı yayına bağlanan Mücahit Yolcu, yol durumunu anlatırken, kar küreme araçlarının geçişi sırasında sivil bir araç kaymaya başladı. Önden gelen kar küreme aracı da tipiden dolayı güçlükle farkedildi.

Kar küreme aracından son anda kurtuldu

Muhabirin son anda farketmesiyle ekip, kenara çekildi ve gazeteciler kar küreme aracının yan bölümünde karla kaplı bıçağın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan kaza tehlikesi canlı yayına da saniye saniye yansıdı. Olayı soğukkanlılıkla atlatan Mücahit Yolcu ve kameraman Ümit anar, yayınına devam edip, bitirdi.