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Dünya Canlı yayında konuşan Putin'den dikkat çeken hareket!
Dünya

Canlı yayında konuşan Putin'den dikkat çeken hareket!

Ukrayna'ya yönelik saldırı emrini veren Rusya Devlet Başkanı Putin, canlı yayında Rus askerleri için saygı duruşunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 21:16:00 - 2022-03-03 21:24:10

Rusya Devlet Başkanı Putin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kamuoyu, müzakere masasından gelecek haberleri beklerken Putin açıklamalarına "Operasyonlarımız devam ediyor" mesajı ile başladı. Putin açıklamasında, "Özel askeri harekat planladığımız gibi devam ediyor. Koyduğumuz tüm hedeflere ulaşıyoruz." şeklinde devam etti.

Rus askerleri için saygı duruşunda bulundu

Putin canlı olarak ekranlara verilen değerlendirmesinde, hayatını kaybeden askerler için de saygı duruşunda bulundu. Rusya Devlet Başkanı, önünü ilikleyerek ayağa kalktı.

Rusya lideri, askerlerin anısına sessiz bir şekilde beklerken, saygı duruşunun ardından yerine oturarak konuşmasına devam etti.

 

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