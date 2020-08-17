  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Canlı yayında kimse ne olduğunu anlayamadı! Şoke eden anlar

BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşması sonrası Dubai'de canlı yayın yapan İsrailli gazeteci birden yere yığıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:39:00 -

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında normalleşme adımları atıldı. İki ülke bundan sonra yakın ilişkiler kurup anlaşmalara imza atacak. Konuyla ilgii Dubai’ye giden İsrailli muhabir, canlı yayında bölgedeki son durumu aktarırken birden yere yığıldı.

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 muhabirlerinden Doron Herman, BAE ile İsrail arasındaki anlaşma sonrası Dubai’ye gitti. Bölgede canlı yayın yapan Herman, birden yere yığılarak bağıldı.

İsrailli muhabirin durumunun iyi olduğu belirtilirken yapılan ilk müdahaleler sonucunda, yoğun çalışma temposu nedeniyle bayılmanın gerçekleştiğini açıklandı.

BAE-İsrail ortak adımı

BAE ve İsrail, 13 Ağustos’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurusuyla ilişkilerde normalleşme kararı aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler
Gündem

Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı
Gündem

Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı

Zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Pazar Camii'ni tuvalete çevirmesine tepki gösteren ilahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanlara meydan o..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı