Canlı yayında kimse ne olduğunu anlayamadı! Şoke eden anlar
BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşması sonrası Dubai'de canlı yayın yapan İsrailli gazeteci birden yere yığıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında normalleşme adımları atıldı. İki ülke bundan sonra yakın ilişkiler kurup anlaşmalara imza atacak. Konuyla ilgii Dubai’ye giden İsrailli muhabir, canlı yayında bölgedeki son durumu aktarırken birden yere yığıldı.
İsrail’de yayın yapan Kanal 13 muhabirlerinden Doron Herman, BAE ile İsrail arasındaki anlaşma sonrası Dubai’ye gitti. Bölgede canlı yayın yapan Herman, birden yere yığılarak bağıldı.
İsrailli muhabirin durumunun iyi olduğu belirtilirken yapılan ilk müdahaleler sonucunda, yoğun çalışma temposu nedeniyle bayılmanın gerçekleştiğini açıklandı.
BAE-İsrail ortak adımı
BAE ve İsrail, 13 Ağustos’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurusuyla ilişkilerde normalleşme kararı aldı.