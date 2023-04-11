  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: Ön koşulla almamız mümkün değil

CHP aday göstermişti... Skandal Öcalan paylaşımları yeniden gündem oldu

Togg makam aracı olarak kullanılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu: Bu yıl içinde hepsi hizmete girecek

Altının kilogramı 1 milyon 279 bin liraya yükseldi! Altın ve dövizde korkutan analiz: Altında kritik uyarı, açıklama

Tuğçe Kazaz Türkiye'nin trajikomik durumunu bir dakikada özetledi! Erdoğan'ı göndermek için dindarlar laik, laikler dindar oldu

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den skandal! '15 Mayıs'ta Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız'

Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak! Hizmete girdi

Muhsin Yazıcıoğlu’nun cenazesini bulan amca anlattı! Şok iddia! Resmen kan dondurdu

Yunanistan'dan jet füze sistemleri hamlesi: İsrail'den Spike alımı için servet değerinde anlaşma imzaladı
Gündem Canlı yayında istifa çağrısı! Bakan Kurum böyle cevap verdi
Gündem

Canlı yayında istifa çağrısı! Bakan Kurum böyle cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-04-11 00:05:00 -

Canlı yayına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunucu Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı imalı istifa çağrısı damga vurdu.

Canlı yayına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunucu Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı imalı istifa çağrısı damga vurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk canlı yayınında Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Programda AHBAP'a çadır ve konserve satması sonrası gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"Kızılay'ı kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı"

Bakan Kurum, Kızılay'a yapılan eleştirilere "Kızılay bizim kurumumuz. 85 milyonun bir değeri. Kızılay'daki çalışanlarımız, arkadaşlarımız deprem sürecinde yapılması gereken her türlü çalışmayı gece gündüz çalışarak, uykusuz, yorgun her türlü çalışmayı yapmak üzere bir mücadele yaptılar. Burada Kızılay'ı yermek, kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı. Kurumlarımızı korumak zorundayız" diye yanıt verdi.

Ersoy'dan istifa söylemi

Bunun üzerine sunucu Mehmet Akif Ersoy, "Kızılay Başkanı da kurumu korur inşallah" diyerek bir gönderme yaptı. Bu sırada stüdyo bir anda buz keserken sözlerine açıklık getiren Akif, "Kızılay Başkanı kurumu korur derken, nasıl korunması gerektiği konusu kendisine çokça söyleniyor. Belki orada durmayarak korur anlamında söyledim. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın" diyerek Kınık'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23