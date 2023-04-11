Canlı yayında istifa çağrısı! Bakan Kurum böyle cevap verdi

Canlı yayına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunucu Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı imalı istifa çağrısı damga vurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk canlı yayınında Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Programda AHBAP'a çadır ve konserve satması sonrası gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"Kızılay'ı kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı"

Bakan Kurum, Kızılay'a yapılan eleştirilere "Kızılay bizim kurumumuz. 85 milyonun bir değeri. Kızılay'daki çalışanlarımız, arkadaşlarımız deprem sürecinde yapılması gereken her türlü çalışmayı gece gündüz çalışarak, uykusuz, yorgun her türlü çalışmayı yapmak üzere bir mücadele yaptılar. Burada Kızılay'ı yermek, kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı. Kurumlarımızı korumak zorundayız" diye yanıt verdi.

Ersoy'dan istifa söylemi

Bunun üzerine sunucu Mehmet Akif Ersoy, "Kızılay Başkanı da kurumu korur inşallah" diyerek bir gönderme yaptı. Bu sırada stüdyo bir anda buz keserken sözlerine açıklık getiren Akif, "Kızılay Başkanı kurumu korur derken, nasıl korunması gerektiği konusu kendisine çokça söyleniyor. Belki orada durmayarak korur anlamında söyledim. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın" diyerek Kınık'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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