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Dünya

Canlı yayında ilginç anlar! Spiker şoka uğradı

Ukrayna'da bir televizyon kanalında haber bülteni sunan Mariçka Padolko'nun canlı yayında dişi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 18:07:00 -

Ukrayna’da haberleri sunan kadın sunucunun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı.

Ukrayna’da bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko, görevi başındayken takma dişinin azizliğine uğrayarak talihsiz bir iş kazası yaşadı.

Haberleri sunduğu esnada dişi yerinden çıkan tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti.

Padolko’nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna’da sosyal medyanın gündemine oturdu.

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