Canlı yayında ilginç anlar! Gökhan Gönül ile Didem Arslan Yılmaz birbirine girdi

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül 'Can' adında bugüne kadar hiç bilmediği 27 yaşında bir kardeşi olduğunu öğrendi.

"3 kardeştik 4 olduk"

Konuyla ilgili Show TV'de yayınlanan bir programa katılan Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babm Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gaerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım. Çık gel oğlum. Bekliyoruz seni." dedi.

Can Gönül, Gökhan Gönül'ün programa bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve "27 seneyi bana nasıl verecekler. İstediğim anne ve baba." ifadelerini kullandı.

Ahmet Gönül'ün babasının kendisinin ilkokul arkadaşı olduğunu belirten tanık ise, Can'ın yurda verilme süreciyle ilgili, "Anne ve babanın ayrılma aşamasında doğum oluyor. Annesi daha sonra yurda bırakıyor. Babaları Bursa'ya göç ettiler. Babasının sıkıntıları vardı, maddi durumu da bozuktu. Sorduğumda çocuğun yurtta olduğunu söylemişti." ifadelerini kullandı.

"Herkesin önünde konuşmak istemiyoruz"

Gökhan Gönül, ünlü sunucunun durumu ısrarla dramatize ettiğini belirterek, Yılmaz’a tepki gösterdi.

Arslan'ın "Sürekli ağlıyor, anne babanızı telefonda bir duysa" ısrarı üzerine Gönül, "Biz konuşacaklarımızı herkesin önünde yapmak istemiyoruz, kendi eşinizle dostunuzla konuşmalarınızı canlı yayında yapmak ister miydiniz? Ben de Can'ı da çok iyi anlıyorum. Geçmişe ve geleceğe dair konuşacaklarımızı bir araya gelip konuşulacak şeyler" diyerek tepki gösterdi.

Yayında sesi kesildi

Bu konuşmaların üzerine Didem Arslan Yılmaz'ın yine "Babanız canlı yayına bağlanırsa ikna olacaktır" sözleri üzerine, Gökhan Gönül sitemde bulundu. Yayında o sırada sesin kesilmesi ekrana yansıdı.